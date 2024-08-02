Доходы от продаж игр у Microsoft выросли на 44%

Ещё в 2020 году ряд аналитиков считали, что продажи консолей Microsoft Xbox Series X будут превосходить продажи PlayStation 5. Они сильно ошиблись, поскольку на самом деле PlayStation 5 оказалась в два с лишним раза популярнее по сравнению с Xbox Series S и X. На этом фоне Microsoft больше года не оглашала статистику продаж своих консолей и стала предлагать игры даже на конкурирующих платформах. Очередной финансовый отчёт компании вряд ли сильно порадует инвесторов в плане уверенности в будущем Xbox.

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За год продажи Xbox уменьшились на 42%, хотя общий доход от продажи игр и услуг Microsoft вырос на 44%. Доход от контента и сервисов Xbox показал рост на 61%. Что именно сюда входит, Microsoft не стала уточнять, но, скорее всего, речь идёт о программном обеспечении Xbox, подписках Game Pass, продажах игр для компьютеров в магазине Microsoft и всех выпущенных студиями, принадлежащими Microsoft, играх.

Покупка Activision Blizzard за $69 млрд значительно повлияла на финансовые показатели Microsoft в игровом сегменте. С тех пор игры вроде Call of Duty, Diablo, Overwatch 2 и Candy Crush Saga начали вносить значительный вклад в финансовое благополучие компании.

В нынешнем квартале Microsoft ожидает роста дохода в игровой сфере на 30%. Продажи контента и сервисов могут принести на 50% больше, а продажи консолей продолжат снижаться.

По данным на прошлые годы, было продано свыше 21 млн экземпляров Xbox Series S и X. К апрелю прошлого года было продано 56 млн экземпляров PlayStation 5 и 141 млн консолей Switch, которые существуют на 3 года дольше.