С этого момента станет невозможно покупать новые игры и дополнения для устаревшей консоли.

В игровой индустрии грядут большие перемены. Компания Microsoft объявила о скором прекращении работы интернет-магазина Xbox 360 Marketplace, что знаменует конец целой эпохи для поклонников этой консоли.

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Почти двадцать лет Xbox 360 Marketplace был неотъемлемой частью игрового опыта миллионов геймеров. Открывшись в 2005 году, он предоставил геймерам новый на тот момент способ приобретения игр и открыл пользователям прямой доступ к обширной библиотеке цифрового контента. Однако время не стоит на месте, и 29 июля 2024 года этот виртуальный магазин навсегда закрыл свои двери.

Что это означает для игроков? Прежде всего, прекращение возможности покупки новых игр и дополнительного контента (DLC) для консоли Xbox 360. Однако, на самом деле это решение не стало большой неожиданностью и было анонсировано еще в августе прошлого года, давая фанатам время подготовиться к переменам.

К тому же не все так печально. Microsoft заверяет, что ранее приобретенный контент останется доступным для использования и повторной загрузки. Таким образом, ваша коллекция игр никуда не исчезнет.

Однако изменения коснутся не только игр. Приложение Microsoft Movies & TV также прекратит работу на консолях Xbox 360. Это значит, что пользователи больше не смогут просматривать фильмы и телешоу на этих устройствах.

Тем не менее, старые игры для Xbox 360 не уйдут в небытие. Благодаря технологии обратной совместимости, их в любой момент можно будет запустить на более современных консолях Xbox One, Series X|S.

Данное решение компании Microsoft отражает естественный процесс эволюции в технологическом мире. Хотя закрытие Xbox 360 Marketplace может вызвать негативную реакцию у многих геймеров, оно также символизирует движение вперед, к новым горизонтам игровой индустрии.

Для тех, кто все еще пользуется Xbox 360, настало время задуматься о переходе на более современные платформы. А для коллекционеров 29 июля был последний шанс пополнить свою библиотеку играми этой легендарной консоли.