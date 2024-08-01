Компания Microsoft создала новое специальное издание контроллера Xbox, который стал более полупрозрачным, чем когда-либо, копируя ретро-эстетику винтажных консолей

Microsoft имеет привычку выпускать специальные издания всевозможных аксессуаров Xbox, таких как контроллер и гарнитура, посвященные 20-летнему юбилею. В 2021 году компания, создающая консоль, анонсировала сервис Xbox Design Lab, с помощью которого геймеры смогут персонализировать контроллеры, выгравировав на них свое имя или аватар.

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Компания Microsoft придерживается совершенно иной стратегии, чем та, к которой привыкли пользователи в последние годы. Ходят слухи, что компания, возможно, рассматривает возможность прекращения выпуска консолей Xbox и сосредоточится на Game Pass для рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.

Компания полностью посвятила себя аксессуарам, и на этот раз она выбрала специальное издание, которое имитирует ретро-эстетику старых консолей с полупрозрачными корпусами. Новый контроллер, известный как Sky Cipher Special Edition, имеет ярко-синий цвет, который позволяет видеть внутреннюю часть контроллера.

Кому-то это нравится, кому-то нет, но полупрозрачные корпуса продолжают существовать. В прошлом Microsoft уже создавала прозрачные контроллеры других цветов, например, белые, черные или розовые, но такой эффект давала только верхняя часть. Sky Cipher полностью прозрачен от задней части до рукояток.

Microsoft вдохновилась юбилейной моделью, выпущенной в 2021 году, и выбрала соответствующие двухцветные джойстики и двухцветный D-pad. Синие металлические триггеры - один из немногих элементов, которые не имеют прозрачного эффекта.

Полупрозрачный эффект удивил некоторых геймеров, но это тенденция, которая в последние годы прослеживается в Xbox серий S и X. Этот контроллер имеет стандартные характеристики: 3,5-мм аудиоразъем, возможность подключения по USB-C и 40 часов работы от полного заряда батареи.

Sky Cipher не выделяется в плане характеристик, но это первый контроллер, который поставляется в экологически чистой упаковке. "Из упаковки убрали одноразовые пластик, а традиционное бумажное руководство заменили QR-кодом для цифрового руководства по эксплуатации", - говорит Даниэль Руис, менеджер по маркетингу аксессуаров Xbox.

Коробка Sky Cipher на 22 процента меньше и на 21 процент легче, что является частью обязательств Microsoft по снижению воздействия на окружающую среду. Контроллер поступит в продажу 13 августа и уже сейчас доступен для предварительного заказа в Xbox Store по цене 69,99 фунтов стерлингов.