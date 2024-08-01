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Спустя год Android 14 лишь пятая среди разных версий Android
Темпы распространения последней версии Android традиционно посредственные

Много лет назад компания Google ежемесячно публиковала статистику распространения разных версий своей операционной системы Android. Как и сейчас, тогда платформа Android была сильно фрагментирована. Этим она невыгодно отличалась от iOS, где компания Apple одна создаёт смартфоны и программное обеспечение для них. 

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На Android производителей большое множество, и не все они торопятся обновлять свои смартфоны и планшеты, особенно недорогие. В результате устройств на старых версиях Android всегда больше, чем на более современных. Последней версией в настоящее время является представленная в прошлом октябре Android 14. Наиболее распространённой является не она, а выпущенная годом ранее Android 13. 1 мая на ней работало 20,9% устройств на Android.

У Android 14 показатель составляет 13%, что ставит её лишь на пятое место. На втором месте находится Android 11 с долей 19%, у Android 10 — 13,6%. Android 12 показала результат 14,7%.

  • Android 13 (20,9% — 2022)
  • Android 11 (19,0% — 2020)
  • Android 12 (14,7% — 2021)
  • Android 10 (13,6% — 2019)
  • Android 14 (13,0% — 2023)
  • Android 9 (8,4% — 2018)
  • Android 8 (5,8% — 2017)
  • Android 7 (2,0% — 2016)

Недавно была представлена последняя бета-версия Android 15, поэтому скоро ожидается выпуск финального варианта.

#google #android
Источник: phonearena.com
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