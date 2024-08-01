Темпы распространения последней версии Android традиционно посредственные

Много лет назад компания Google ежемесячно публиковала статистику распространения разных версий своей операционной системы Android. Как и сейчас, тогда платформа Android была сильно фрагментирована. Этим она невыгодно отличалась от iOS, где компания Apple одна создаёт смартфоны и программное обеспечение для них.

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На Android производителей большое множество, и не все они торопятся обновлять свои смартфоны и планшеты, особенно недорогие. В результате устройств на старых версиях Android всегда больше, чем на более современных. Последней версией в настоящее время является представленная в прошлом октябре Android 14. Наиболее распространённой является не она, а выпущенная годом ранее Android 13. 1 мая на ней работало 20,9% устройств на Android.

У Android 14 показатель составляет 13%, что ставит её лишь на пятое место. На втором месте находится Android 11 с долей 19%, у Android 10 — 13,6%. Android 12 показала результат 14,7%.

Android 13 (20,9% — 2022)

Android 11 (19,0% — 2020)

Android 12 (14,7% — 2021)

Android 10 (13,6% — 2019)

Android 14 (13,0% — 2023)

Android 9 (8,4% — 2018)

Android 8 (5,8% — 2017)

Android 7 (2,0% — 2016)

Недавно была представлена последняя бета-версия Android 15, поэтому скоро ожидается выпуск финального варианта.