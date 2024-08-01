При этом новинки получат семилетнюю поддержку.

Если первые покупатели новых моделей смартфонов серии Pixel 9 от Google ожидали, что новинки получат новейшую ОС Android 15, то публикация сайта Android Headlines может их разочаровать — сообщается, что линейка Pixel 9 выйдет на более старой версии операционной системы семейства Android.

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Источник фото: Android Headlines

Как утверждает источник, новая серия смартфонов Pixel 9 дебютирует под управлением ОС Android 14, несмотря на то, что несколько недель назад Google выпустила финальную бета-версию Android 15, за которой должна последовать стабильная сборка — отмечается, что данное событие может произойти в период, начинающийся с 1 августа и заканчивающийся октябрём, поэтому новинки будут оставаться со старой версией Android не так уж и долго.

В последнее время Google выпускала стабильные версии Android либо в последний месяц лета, либо в первые два месяца осени. С Android 14 у компании вышла заминка, так как был обнаружен целый ряд ошибок, но компания всё равно успела до выпуска смартфонов серии Pixel 8, представленных в октябре.

В этом же году Google перенесла анонс своих новых моделей на август, поэтому попросту не успевает выпустить стабильную версию Android 15 до презентации линейки Pixel 9. При этом некоторые покупатели, которые повременят с заказом, могут получить новое устройство уже со свежей версией ОС.

Несмотря на выход смартфонов серии Pixel 9 с ОС Android 14, компания по-прежнему предоставит семилетнюю поддержку, включая Pixel Drops, исправления безопасности и обновление ОС, то есть модели будут поддерживаться как минимум до августа 2031 года.