Huawei покажет свои инновационные возможности в новом складном смартфоне

Пока Samsung на прошлой неделе представила не особо впечатляющие смартфоны шестого поколения, компания Huawei собирается предложить кое-что поинтереснее. Инсайдер Fixed Focus Digital на китайском портале Weibo утверждает, что анонс состоится в ближайшие два месяца.

Речь идёт о дорогостоящем складном смартфоне, который будет предложен в ограниченном количестве. Складывающийся втрое аппарат должен продемонстрировать технологические возможности, а попытки захватить рынок складных смартфонов Huawei оставит на потом.

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Подобные инновационные продукты обычно стоят дорого, после чего технология совершенствуется. Увеличение объёмов производства устройств в следующих поколениях делает их дешевле. Производитель может надеяться, что подобная модель сможет заменить собой современные складные смартфоны и даже обычные планшеты.

Размер экрана здесь составляет около 10 дюймов. Дизайн содержит уникальную систему двойных петель, которые создают три раздельных секции экрана. Одна из этих секций складывается внутрь с двух сторон, другая наружу. Обещано в значительной степени решить проблему складок.

Патентные заявки на складывающийся втрое смартфон Huawei подавала ещё в 2021 году. Патент от февраля 2023 года показал подобный аппарат с двумя петлями.