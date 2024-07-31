Очередная крупная технологическая компания увольняет персонал

Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что компания Intel собирается сократить по всему миру 10000 сотрудников. Intel в последнее время испытывает сложности, тогда как конкуренты, такие как AMD и Nvidia, отнимают у неё долю рынка в различных сферах деятельности. Количество сотрудников Intel по всему миру сейчас составляет около 110000 человек, поэтому скоро их будет 100000 человек. Это не включает в себя сотрудников отдельных подразделений, вроде компании Altera FPGA. Целью увольнений является сокращение расходов. К 2025 году Intel намеревается сэкономить около $10 млрд.

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Пока это неофициальная информация, но анонс ожидается уже на этой неделе. Intel сейчас осуществляет инвестиции в строительство фабрик и разработку продуктов следующих поколений, так что лишние деньги ей не помешают.

В 2022 году Intel провела сокращение расходов в некритичных для неё сферах деятельности и также уволила определённое число сотрудников. В прошлом году было уволено 5% персонала до 124800 человек. С тех пор их стало ещё на несколько тысяч меньше.