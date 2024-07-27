Недовольство потребителей не заставит Intel отзывать проблемные процессоры.

Компания Intel ответила на наиболее распространённые вопросы относительно нестабильности работы процессоров 13-го и 14-го поколений. От этого страдают не только обладатели домашних компьютеров, но и сотрудники разных отраслей.

В интервью популярному технологическому изданию The Verge представители Intel опровергли слухи о планах отозвать процессоры двух поколений из продажи. Компания не собирается раскрывать статистику по количеству проблемных процессоров и не объясняет, почему она решила продавать эти процессоры до исправления проблем в их работе. Прямого ответа на вопрос о том, будет ли продлена гарантия на эти процессоры, получено не было.

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Intel говорит о том, что нестабильная работа наблюдается в чипах Core 13-го и 14-го поколений для настольных ПК с базовым TDP 65 Вт и выше — включая K/KF/KS и 65 Вт non-K. Компания уверена, что выходящее в ближайшее время обновление микрокода станет эффективным решением. При этом оценка масштабов и серьёзности проблем продолжается. Из этого обозреватели делают вывод, что в Intel царит растерянность и нет понимания того, как действовать дальше, если обновление микрокода не поможет.

Нынешним обладателям процессоров это обновление необходимо будет установить посредством обновления BIOS, а будущие процессоры сразу будут поставляться с необходимым микрокодом.