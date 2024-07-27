Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Intel опровергает возможность отзыва процессоров 13-го и 14-го поколений
Недовольство потребителей не заставит Intel отзывать проблемные процессоры.

Компания Intel ответила на наиболее распространённые вопросы относительно нестабильности работы процессоров 13-го и 14-го поколений. От этого страдают не только обладатели домашних компьютеров, но и сотрудники разных отраслей.

В интервью популярному технологическому изданию The Verge представители Intel опровергли слухи о планах отозвать процессоры двух поколений из продажи. Компания не собирается раскрывать статистику по количеству проблемных процессоров и не объясняет, почему она решила продавать эти процессоры до исправления проблем в их работе. Прямого ответа на вопрос о том, будет ли продлена гарантия на эти процессоры, получено не было.

реклама

Intel говорит о том, что нестабильная работа наблюдается в чипах Core 13-го и 14-го поколений для настольных ПК с базовым TDP 65 Вт и выше — включая K/KF/KS и 65 Вт non-K. Компания уверена, что выходящее в ближайшее время обновление микрокода станет эффективным решением. При этом оценка масштабов и серьёзности проблем продолжается. Из этого обозреватели делают вывод, что в Intel царит растерянность и нет понимания того, как действовать дальше, если обновление микрокода не поможет.

Нынешним обладателям процессоров это обновление необходимо будет установить посредством обновления BIOS, а будущие процессоры сразу будут поставляться с необходимым микрокодом.

#intel #процессоры
+
Написать комментарий (0)
Intel не собирается выполнять гарантийные обязательства в отношении неисправных процессоров Core
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая система РЭБ "Купол" обеспечила рекордный перехват дронов на Донбассе
7
Уговоры кончились: в Госдуме заявили о замедлении YouTube до 70 % к концу следующей недели
128
Российская компания начала массовое производство маскирующих "костюмов-невидимок"
+
Porsche продемонстрировала прототипы электрического Cayenne, вышедшие на тесты
+
Embraer представила первую в мире систему автоматического взлета пассажирских самолетов E2TS
+
Автомобиль Subaru WRX Project Midnight сумел побить рекорд на трассе в Гудвуде
+
Репке: В районе Очеретино российская армия взяла под контроль н.п. Новоселовка Первая
+
Xiaomi 14T Pro продемонстрировал свои возможности и характеристики в Geekbench
+
Еще 5 устройств Samsung Galaxy получат июльское обновление Android от 2024 года
+
Сервис Apple Maps наконец-то стал доступен в веб-версии, но с ограничениями
+
Empress подтвердила, что взломы Denuvo начнутся в ближайшие месяцы
3
Intel Core Ultra 9 285K выглядит разочаровывающе, уступая в многоядерных тестах Ryzen 9 9950X
13
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE почти завершена
+
Sony подарила корейским морякам 50 PlayStation 5, джойстики и цифровые копии футбольного симулятора
1
«КАМАЗ» закупил оборудование для наращивания производства грузовиков семейства K5
+
Телескоп "Джеймс Уэбб" впервые напрямую сфотографировал гигантскую холодную экзопланету
+
Китайская нейросеть Kling для генерации видео стала доступна по всему миру
1
В России началось массовое производства ударного дрона МиС-35, названного «мини Баба-яга»
+
Российское бюро "МиС" начало серийное производство ударно-разведывательного гексакоптера МиС-35
+
Motorola анонсировала Moto Edge 50 — самый тонкий телефон с военной сертификацией
1

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
6
Почему Radeon RX 7900 XTX уже не «торт», а GeForce RTX 4080 SUPER стала оптимальным выбором для 4К
65
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
25
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
23
Как заработать на криптовалютах-тапалках – обзор наиболее перспективных проектов
8
Я здесь закон - вспоминаем фильм "Судья Дредд" 1995 года
4
Здоровье геймера - 15 советов по сохранению здоровья во время долгих игровых сессий
10
Как бесплатно поднять свой уровень аккаунта Steam
1
NYT: в русских ракетах используются американские чипы и сенсоры
+
Windows XP в 2024 году - Часть 3
1

Сейчас обсуждают

Peresvet Maxim
12:36
Регистрация ни как ,от слова совсем помогите
Nvidia может выпустить мобильную видеокарту RTX 3050A
Артём Николаев
12:25
В сервак и есть, это очевидно.
ASRock представляет пассивно охлаждаемые графические карты Radeon RX 7900
El Grechko
12:25
Буду краток: Кинг пишет средненько. Графомания уровня Лукьяненко. Спасает его в основном то, что большинство поклонников его таланта тупо его книги не читали, уважают как живого классика, а те кто чит...
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
slikts
12:22
И так найдут "ошибку" за "ошибкой"...
Reuters: Пентагон нашёл бухгалтерскую ошибку, из-за которой Украина недополучила $2 млрд
El Grechko
12:12
Васюта, а ты не пробовал просто не страдать хернёй? Мне кажется, это проще чем то что ты предлагаешь.
Как бесплатно поднять свой уровень аккаунта Steam
nonses84
12:07
Круто, депутаты набьют карманы, а простому люду отдавать несколько поколений? Куда смотрят украинцы?
Экс-госсекретарь США Помпео: Трамп может оказать Украине помощь на $500 млрд, но в формате займа
nonses84
12:00
Сразу видно какими странами правят олигархи!
Politico: G20 не смогли установить глобальный налог для миллиардеров
Екатерина Черняк
12:00
Присоединюсь s21, 3 год. Отличный телефон.
Dimensity 9400 будет работать с памятью LPDDR5X со скоростью 10,7 Гбит/с
nonses84
11:54
Винда , андроид, огрызок, да там все кому не лень!
У американских властей возникли претензии к сбору данных социальной сетью TikTok
Clamwult
11:54
Также смотрим и прикалываемся с психически больного Воврота, который опять показывает своё запушенное ОКР ставя 3 + долбанам из красного лагеря и кучу минусов тем кто считает что амд дерьмо. Эта систе...
Почему Radeon RX 7900 XTX уже не «торт», а GeForce RTX 4080 SUPER стала оптимальным выбором для 4К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем