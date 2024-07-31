Компания намерена занять львиную долю на рынке данных чипов, обойдя всех конкурентов

Компания Samsung Electronics Co. намерена в этом году приступать к массовому производству памяти пятого поколения с высокой пропускной способностью и существенно увеличить её долю на рынке.

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Крупнейший южнокорейский производитель рассчитывает, что его новейшая версия HBM3e вырастет с чуть более 10% от общего объема HBM-продаж в текущем квартале до 60% к концу года. Это заявление было сделано руководством компании после публикации отчета о прибыли, превысившей ожидания, в среду утром. Samsung будет поставлять свою продукцию нескольким клиентам, однако по контракту не может раскрывать их имена, отметил Ким Джэджун, глава отдела продаж и маркетинга памяти Samsung.

Наиболее значимым клиентом для Samsung и её американского конкурента Micron Technology Inc. является Nvidia. Прогнозы Samsung о быстром росте подразумевают, что она, вероятно, будет поставлять HBM ведущему мировому производителю ИИ-ускорителей, нуждающемуся в этой технологии. Тем не менее, местный соперник SK Hynix Inc. пока остается предпочтительным партнером Nvidia. Накануне Hynix представила свои чипы GDDR7, причем, как заявлено, они имеют лучшие характеристики в сравнении с теми же чипами Samsung.

Samsung получила согласие от Nvidia на сотрудничество в области ИИ-памяти. Ожидается, что вторая половина года принесет компании рост продаж HBM в 3,5 раза по сравнению с первой половиной, и Samsung планирует удвоить объем поставок памяти к 2025 году.