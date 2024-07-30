Некоторые видеокарты Nvidia могут перейти на память попроще

Хорошие результаты видеокарт Nvidia верхних ценовых категорий на высоком разрешении при достаточно узкой шине памяти отчасти связаны с использованием быстрой памяти типа GDDR6X и с увеличенным объёмом кэша. Согласно последней информации, уже в августе Nvidia может столкнуться с дефицитом памяти GDDR6X. Производителем этой памяти для видеокарт Nvidia является компания Micron. В одной из партий были обнаружены проблемы с качеством, что приводит к срыву поставок.

В итоге видеокарты вроде GeForce RTX 4070 могут начать выпускать на более медленной памяти GDDR6. Для этого придётся внести изменения в графический процессор, а также произвести несколько других аппаратных и программных доработок. Если это произойдёт, на высоких разрешениях производительность данных видеокарт снизится, особенно в случае с моделью RTX 4070 с шиной памяти 192 бита.

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Есть несколько моделей более высокого уровня, таких как 4070 SUPER и Ti, RTX 4080/Super и RTX 4090, в которых применяются чипы памяти GDDR6X. На картах этого поколения данная память является самой быстрой, предлагая скорости 21 Гбит/с и до 23 Гбит/с на RTX 4080 SUPER. GDDR6 достигает максимальной скорости 18 Гбит/с, что снижает пропускную способность памяти.

Пока это только неофициальная информация, и к тому же поставки будут нарушены ненадолго. Не исключено, что без применения GDDR6 можно будет обойтись. Дефицит затронет в первую очередь рынок Китая. К тому же объём производства карт RTX 40 постепенно будет сокращаться в преддверии выпуска моделей нового поколения.