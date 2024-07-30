SK Hynix предложит SSD для задач с интенсивным чтением данных

Нуждающиеся в твердотельных накопителях высокой ёмкости клиенты скоро получат дополнительные варианты благодаря южнокорейскому производителю SK Hynix. Компания сообщила о планах представить SSD корпоративного уровня вместимостью 60 ТБ. Подобных предложений на рынке в настоящее время не так много.

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Эти планы стали известны благодаря очередному финансовому отчёту компании. Конкретные модели названы не были, но производитель надеется более чем в четыре раза увеличить продажи накопителей по сравнению с показателями прошлого года.

Издание AnandTech считает, что производитель применит свою память QLC. Ещё важнее может оказаться выбор контроллера, где есть несколько вариантов. SK Hynix владеет Solidigm и может использовать контроллер этого производителя. Также у компании есть опыт разработки накопителей на основе контроллера Aries.

Solidigm в конце 2022 года вошла в число первых производителей, анонсировавших накопители вместимостью 61,44 ТБ. Модель на 60 ТБ есть у Western Digital. Samsung в этом месяце анонсировала накопитель для дата-центров BM1743 с вертикальной памятью NAND, использующей четыре уровня ячеек. Здесь скорость последовательного чтения составляет 7200 МБ/с, а последовательной записи — 2000 МБ/с. Скорость чтения случайных блоков данных 4 КБ равна 1 600 000 IOPS, а записи — 110 000 IOPS. В будущем Samsung обещает предложить накопители объёмом 122,88 ТБ.

С учётом распространения контента от искусственного интеллекта можно быть уверенным, что скоро потребуется много места для его хранения и ёмкость накопителей продолжит увеличиваться.