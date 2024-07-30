Компания SK Hynix объявила о выпуске GDDR7, самой высокопроизводительной в мире графической памяти нового поколения.

SK Hynix, корейская полупроводниковая компания, объявила о выпуске новой высокопроизводительной памяти GDDR7, которая считается самой производительной памятью GDDR в мире. По сравнению с предшественником скорость работы нового продукта увеличилась на 60 % и достигает 32 Гбит/с (32 миллиарда бит в секунду). Это означает, что она может обрабатывать до 1,5 ТБ (1 терабайт) данных в секунду, что эквивалентно обработке 300 фильмов в формате Full HD за одну секунду.

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Помимо высокой скорости, GDDR7 также обладает энергоэффективностью, которая на 50 % выше, чем у предшественника. Техническая группа SK Hynix увеличила количество тепловыделяющих подложек, используемых для упаковки, с четырех до шести слоев при сохранении размеров продукта, а в качестве упаковочного материала использовала формовочный состав на основе эпоксидной смолы (EMC), обладающий высокой теплопроводностью. В результате техническим специалистам удалось снизить тепловое сопротивление продукта на 74 % по сравнению с предыдущим поколением.

GDDR7 будет использоваться в видеокартах высокого класса и поступит в массовое производство в третьем квартале этого года.