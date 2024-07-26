К его строительству компания приступит в марте следующего года.

Инвестиционные планы южнокорейских производителей полупроводниковых компонентов характеризуются длительными горизонтами, измеряемыми в десятилетиях, поэтому нет ничего удивительного, что весной этого года SK hynix заявила о возрождении намерений построить в Йонъине четыре крупных предприятия по выпуску памяти к 2046 году, потратив на это в совокупности $91 млрд. К реализации проекта компания намеревалась приступить ещё в 2019 году, но тогда ей помешала пандемия, и в марте текущего года она заявила, что весной следующего начнёт строить в этой местности свой первый завод по выпуску памяти. Как уточняет Reuters, он обойдётся корейской компании в $6,8 млрд.

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Источник изображения: SK hynix

Если учесть, что до начала строительства осталось более полугода, говорить о влиянии будущего предприятия на способность SK hynix выпускать больше памяти типа HBM преждевременно, но сейчас компания обеспечена профильными заказами до конца 2025 года. Даже если выпускать HBM в нынешних объёмах по каким-то причинам будет не нужно, производственные линии нового предприятия можно будет перепрофилировать под выпуск DDR. Как известно, сейчас от высоких темпов экспансии выпуска HBM уже начал страдать рынок DDR5, поскольку объёмы выпуска такой оперативной памяти снижаются, а цены растут.