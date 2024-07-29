Чип Snapdragon 4s Gen 2 не сможет работать с памятью LPDDR5x

Процессоры серии Snapdragon 4 производства Qualcomm обычно ориентированы на бюджетные смартфоны. В прошлом году состоялся дебют Snapdragon 4 Gen 2, производимого на техпроцессе 4 нм и поддерживающего более быструю оперативную память и хранилища. Теперь появилась информация, согласно которой скоро будет представлен процессор Snapdragon 4s Gen 2.

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Эван Бласс в Twitter пишет, что Snapdragon 4s Gen 2 по скорости занимает место между моделями Snapdragon 4 Gen 1 и 4 Gen 2. Он производится на техпроцессе 4 нм и обладает восемью ядрами, при пониженной lj 2 ГГц частоте вместо 2,2 ГГц.

Сильнее всего пострадала поддержка экранов. 4 Gen 2 выдаёт частоту 120 Гц и разрешение FHD+, а 4s Gen 2 только 90 Гц FHD+.

Сэкономили и на поддержке памяти. 4s Gen 2 работает с более старым стандартом LPDDR4x с максимальной частотой 2133 МГц вместо более продвинутой LPDDR5x. Это может мало повлиять на повседневные задачи, но скажется на многозадачности и длительности загрузки приложений.

4s Gen 2 не поддерживает и камеры с разрешением 108 Мп. Даже Snapdragon 4 Gen 1 обладает такой поддержкой, тогда как 4s Gen 2 ориентирован на сенсоры с более низким разрешением. Этот чип позиционируется как бюджетный вариант для производителей недорогих 5G-смартфонов. Кто будет этими производителями, пока неизвестно.