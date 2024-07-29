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ddr22
Apple решила сделать собственные 5G-модемы, чтобы отказаться от чипов Qualcomm
Ожидается, что эти чипы будут представлены в следующем году, возможно, вместе с iPhone SE 4

Компания Apple активно разрабатывает собственные чипы 5G, чтобы отказаться от использования продукции Qualcomm в своих устройствах. Предполагается, что эти новые чипы будут включены в следующую модель iPhone 17 и возможно дебютируют вместе с iPhone SE 4. Apple начала работать над разработкой своих собственных 5G-модемов еще в 2018 году, но столкнулась с задержками, возможно из-за технических проблем. 

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Как сообщает аналитик Apple Минг-Чи Куо, Apple выведет две модели iPhone с новым модемом 5G: iPhone 17 и iPhone SE 4. Слухи говорят, что iPhone 17 Slim будет новой моделью, а не заменой модели Plus, и могут быть оснащены пользовательским 5G-модемом от Apple. iPhone SE 4 также ожидается с заменой Qualcomm на модем, разработанный Apple.


Ожидается, что обычная линейка iPhone 17, включая модели Pro, все еще будет оснащаться 5G-модемами Qualcomm. Предполагается, что Apple хочет сначала протестировать свою технологию на устройствах меньшего масштаба, прежде чем полностью перейти на свои 5G-чипы. 


Apple уже приобрела большую часть модемного бизнеса Intel и продолжает использовать его технологии. Одной из причин разработки собственных чипов 5G является высокая стоимость 5G-модемов Qualcomm для Apple. Компания заключила контракт с Qualcomm, который будет действовать до 2026 года, что означает, что iPhones до iPhone 18, возможно, будут все еще использовать модемы Qualcomm. Однако Apple постепенно перейдет на свои собственные чипы, начиная с моделей iPhone SE 4 и iPhone 17 Slim.


#apple
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