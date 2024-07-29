Apple снизит характеристики дисплея iPhone SE 4 для экономии

Была информация о том, что аппарат iPhone SE 4 получит заднюю панель, как на iPhone 16. Это не означает, что и другие компоненты этого устройства будут настолько же современными. Согласно последней информации дисплей будет не самый новый, а именно панель OLED от iPhone 13. Его характеристики будут урезаны с целью сокращения производственных затрат.

Samsung и BOE соревновались за заказы Apple и китайский производитель дисплеев выиграл битву. Он принял цену Apple в $25 за панель. Издание The Elec утверждает, что вторым производителем экранов для iPhone SE 4 станет LG. Производство этого аппарата планируют начать в октябре, но продажи стартуют только в следующем году.

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Розничная цена iPhone SE 4 не сообщается, но производитель старается удешевить производство. Помимо отсутствия поддержки ProMotion, экран iPhone SE 4 может получить менее точные цвета и более низкую общую яркость. BOE поставит 20 млн экземпляров панелей OLED.

Европейский производитель дисплеев Tianma пытался уговорить Apple включить его в цепочку поставок iPhone SE 4, но это маловероятно. Причина в том, что Tianma уступает лидерам в технологическом плане.