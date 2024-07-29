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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple впервые наладит в Индии выпуск iPhone серии Pro
До конца текущего года, наравне с Китаем.

Основная часть производимых в Индии смартфонов Apple отправляется на экспорт, но до сих пор здесь выпускались только модели начального уровня, даже если их сборка начиналась в сжатые сроки после анонса нового поколения устройств. Как утверждает MoneyControl, в текущем году в Индии будет налажен выпуск iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Сборкой этих флагманских смартфонов займётся тайваньская компания Foxconn на своём предприятии в индийском штате Тамилнад.

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Источник изображения: MacRumors

Фактически, этот шаг со стороны Apple будет олицетворять определённое признание Индии не только как важного рынка сбыта, но и производственной площадки, пользующейся равными правами со всеми прочими регионами, где осуществляется контрактная сборка смартфонов этой марки. Вряд ли Индия сможет в сжатые сроки догнать Китай по объёмам выпуска iPhone, но после организации производства iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max процесс наверняка ускорится.

#смартфоны #apple #аналитика #индия #foxconn #iphone 16 pro #iphone 16 pro max
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