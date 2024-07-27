Переносить файлы между компьютерами на базе Windows и Android-устройствами станет проще

Компания Microsoft всерьёз взялась за улучшение интеграции между компьютерами с последней версией системы Windows 11 и мобильными устройствами под управлением Android. Если вы не горите желанием соединять два этих устройства кабелем для переноса файлов, следующее нововведение должно вам понравиться.

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Microsoft начала бета-тестирование функциональности, в рамках которой Android-устройство будет отображаться в Проводнике Windows. Вы сможете просматривать файлы и папки с Android-устройства при помощи беспроводного подключения. Можно будет не только смотреть, но и перемещать, копировать, удалять, переименовывать и запускать файлы без предварительного переноса их на компьютер.

USB-кабель для этого больше не потребуется. Вам понадобится система Windows 11 или более новая версия, установленное на Android приложение Link to Windows из магазина Google Play и компьютер под управлением Windows 11. Пока что описанная возможность предлагается только участникам программы предварительного тестирования Windows Insider.

Зарегистрировавшись в этой программе, вы сможете активировать функцию в разделе Параметры > Bluetooth и устройства > Мобильные устройства > Управление устройствами, затем разрешив ПК доступ к Android-устройству. В Проводнике появится переключатель для просмотра файлов на Android.