Подавляющее большинство пользователей эта функция не заинтересует, но, похоже, Microsoft хочет угодить всем своим клиентам.

Windows 11 24H2 перенесет некоторые функции панели управления в приложение «Настройки». В следующем обновлении Windows 11 также планируется добавить новые настройки. В новых предварительных сборках Microsoft тестирует функцию, позволяющую управлять работой колеса прокрутки мыши. Вероятно, эта возможность появится вместе с обновлением Windows 11 2024.

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Портал Windows Latest установил Windows 11 Build 26252 и протестировал настройки мыши. После установки обновления была обнаружена новая опция «Направление прокрутки» в нижней части раздела прокрутки. По умолчанию, когда пользователь прокручивает вниз с помощью колеса прокрутки мыши, страница прокручивается вниз.

Но теперь можно изменить направление с помощью опции «Движение вниз прокручивает вверх». После включения прокрутка вниз перемещает страницу/меню вверх. Это кажется странным и требует некоторого времени для привыкания, но, по крайней мере, Microsoft пытается предоставить различные варианты, даже если опция прокрутки вверх нравится меньшей части аудитории.

Ранее пользователям Windows приходилось прибегать к настройкам реестра, чтобы изменить направление прокрутки. Это был неудобный способ изменить такую возможность, но обновление Windows 11 24H2 исправит это, когда оно выйдет в последнем квартале 2024 года.

Стоит обратить внимание, что пользователи тачпада никогда не сталкивались с этой проблемой, поскольку в настройках у них была опция направления прокрутки. Теперь как пользователи мыши, так и любители сенсорной панели могут управлять функцией направления прокрутки в Windows 11.

Многие параметры, перечисленные в приложении «Настройки», перенаправляют на страницы панели управления. Но Microsoft пытается решить эту проблему.

Windows Latest ранее сообщала о функции индикатора указателя, которая поставляется с предварительной сборкой. Было удивительно, что Microsoft отказалась от этой функции, поскольку она больше не существует в настройках мыши или специальных возможностей, но будущее накопительное обновление, скорее всего, вернет ее обратно.

Индикатор указателя — это удобная функция, позволяющая легко находить курсор мыши на дисплее, особенно для пользователей с проблемами зрения. Однако, не обязательно дожидаться возвращения этой функции в предварительные сборки, так как можно использовать ее, загрузив PowerToys.