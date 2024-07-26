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Windows 11 24H2 позволит регулировать направление колеса прокрутки мыши
Подавляющее большинство пользователей эта функция не заинтересует, но, похоже, Microsoft хочет угодить всем своим клиентам.

 Windows 11 24H2 перенесет некоторые функции панели управления в приложение «Настройки». В следующем обновлении Windows 11 также планируется добавить новые настройки. В новых предварительных сборках Microsoft тестирует функцию, позволяющую управлять работой колеса прокрутки мыши. Вероятно, эта возможность появится вместе с обновлением Windows 11 2024.

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 Портал Windows Latest установил Windows 11 Build 26252 и протестировал настройки мыши. После установки обновления была обнаружена новая опция «Направление прокрутки» в нижней части раздела прокрутки. По умолчанию, когда пользователь прокручивает вниз с помощью колеса прокрутки мыши, страница прокручивается вниз.

 Но теперь можно изменить направление с помощью опции «Движение вниз прокручивает вверх». После включения прокрутка вниз перемещает страницу/меню вверх. Это кажется странным и требует некоторого времени для привыкания, но, по крайней мере, Microsoft пытается предоставить различные варианты, даже если опция прокрутки вверх нравится меньшей части аудитории.

 Ранее пользователям Windows приходилось прибегать к настройкам реестра, чтобы изменить направление прокрутки. Это был неудобный способ изменить такую возможность, но обновление Windows 11 24H2 исправит это, когда оно выйдет в последнем квартале 2024 года.

 Стоит обратить внимание, что пользователи тачпада никогда не сталкивались с этой проблемой, поскольку в настройках у них была опция направления прокрутки. Теперь как пользователи мыши, так и любители сенсорной панели могут управлять функцией направления прокрутки в Windows 11.

 Многие параметры, перечисленные в приложении «Настройки», перенаправляют на страницы панели управления. Но Microsoft пытается решить эту проблему.

 Windows Latest ранее сообщала о функции индикатора указателя, которая поставляется с предварительной сборкой. Было удивительно, что Microsoft отказалась от этой функции, поскольку она больше не существует в настройках мыши или специальных возможностей, но будущее накопительное обновление, скорее всего, вернет ее обратно.

 Индикатор указателя — это удобная функция, позволяющая легко находить курсор мыши на дисплее, особенно для пользователей с проблемами зрения. Однако, не обязательно дожидаться возвращения этой функции в предварительные сборки, так как можно использовать ее, загрузив PowerToys.

#microsoft #windows #windows 11 #windows 11 24h2
Источник: windowslatest.com
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