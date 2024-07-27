iPhone испытывает проблемы с конкуренцией со стороны Huawei, Vivo и других производителей

Согласно последней статистике, компания Apple не слишком хорошо чувствует себя в Китае. Впервые за много лет она не вошла в первую пятёрку по объёму поставок смартфонов. Результаты за второй квартал показали, что Apple находится только на шестой позиции и уступает местным производителям вроде Huawei, Oppo и Vivo.

Между тем, Китай является наиболее важным рынком для поставок аппаратов iPhone. Чтобы повысить интерес к ним, американскому производителю приходится проводить акции и скидки, что не дало особых результатов. Аналитическая компания Canalys утверждает, что доля аппаратов Apple сократилась с 16% до 14%. Если сравнивать с показателем годичной давности, спад составил 6,7%. На это есть немало причин: конкуренция среди местных производителей растёт, а отсутствие инноваций в iPhone последнего поколения также не способствует росту их популярности.

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В число ведущих производителей в Китае входит Huawei. Использование в составе её смартфонов собственных процессоров также способствует росту спроса на эти аппараты.

Совокупный объём поставок смартфонов в Китае вырос на 10% по сравнению с показателем годичной давности. Всего было выпущено 70 млн смартфонов. Лидирует компания Vivo с результатом 13,1 млн или 19% рынка. На втором месте находится компания Oppo с результатом 11,3 млн. Honor идёт третьей с показателем 10,7 млн, а Huawei занимает четвёртое место со значением 10,6 млн смартфонов. Xiaomi смогла улучшить свои показатели и реализовать 10 млн смартфонов, тогда как у Apple лишь 9,7 млн.

Если бы не скидки, результаты iPhone могли бы быть ещё хуже. Как видно, в Китае покупают смартфоны местных производителей. Apple доминирует у себя на родине, но рынок США не такой масштабный, как китайский.

Наверняка Apple постарается вернуться в пятёрку ведущих поставщиков в Китае, рассчитывая на спрос на искусственный интеллект Apple Intelligence. Правда, поначалу данная функциональность будет доступна только на английском языке и только в США.