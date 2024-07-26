Honor X60i появится в продаже со 2 августа.

Компания Honor презентовала свой новый смартфон Honor X60i, пришедший на смену модели Honor X50i, дебютировавшей в прошлом году, и получивший целый ряд улучшений, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

В основе смартфона Honor X60i лежит чипсет MediaTek Dimensity 6080, оснащённый двумя ядрами Cortex-A76 с тактовой частотой 2.4 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 с частотой 2.0 ГГц.

Устройство снабжается панелью, выполненной по технологии OLED, с диагональю 6.7 дюйма, разрешением Full HD+, частотой обновления 90 ГЦ и пиковой яркостью 2000 нит. Экран имеет вырез с симметричными краями и поддерживает ряд функций, аналогичных Dynamic Island.

Новинка оснащена до 12 ГБ ОЗУ, дополнительно расширяемого благодаря поддержке виртуальной памяти, и хранилищем объёмом до 512 ГБ. Питанием устройство обеспечивает аккумулятор на 5000 мА·ч, имеющий поддержку быстрой 35-Вт зарядки.

На задней панели устройства разместилась основная камера с разрешением 50 Мп, которую дополняет 2-Мп макромодуль, а на передней стороне имеется 8-Мп фронтальная камера. Новинка оснащается функцией AI Elimination, позволяющей удалять лишние объекты с фотографий.

Кроме того, смартфон имеет встроенный сканер отпечатков пальцев и сертификат защиты от пыли и воды IP64. Новинка представлена в следующих цветовых оформлениях — чёрном (Magic Night Black), белом (Moon Shadow White), фиолетовом (Coral Purple) и голубом (Cloud Blue).

Цена смартфона Honor X60i составляет 1399 юаней (193 доллара) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256-ГБ накопителем, за вариант 12 ГБ+256 ГБ просят 1599 юаней (221 доллар), а конфигурация 12 ГБ+512 ГБ оценена в 1799 юаней (248 долларов). Для покупки новинка будет доступна начиная со 2 августа.