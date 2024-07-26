Новое предприятие поможет сократить очереди на машины этой марки.

Уверенность руководства в способности действующего предприятия Xiaomi обеспечить к концу года выпуск 120 000 электромобилей в годовом выражении основывается на введении с июня второй рабочей смены, но изначально компания намеревалась построить в Пекине два предприятия, способных выпускать по 150 000 машин каждое. По информации CnEVPost, недавно Xiaomi оформила на себя участок земли площадью более 530 тысяч кв.м рядом с существующим предприятием, и в документах фигурирует его назначение — «выпуск умных автомобилей и запасных частей».

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Источник изображения: Xiaomi

Формально Xiaomi получает участок в аренду на 50 лет, но этого вполне достаточно для реализации её среднесрочных планов. Пока сложно судить, как скоро второе предприятие начнёт функционировать, но компания заинтересована в его скорейшем строительстве. Это позволит быстрее удовлетворять спрос на модель SU7 и расширять ассортимент выпускаемых электромобилей. Сейчас сроки ожидания Xiaomi SU7 при заказе в Китае превышают семь месяцев. Участок земли под второе предприятие обошёлся компании в $116 млн.