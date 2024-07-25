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g1tarist
Умное кольцо Samsung Galaxy Ring поддерживает любой Android-смартфон, но не работает с iPhone
Это подтвердил блогер Брендон Ли, подключив Galaxy Ring к Nothing Phone.

Samsung представила новинку для любителей технологий – умное кольцо Galaxy Ring. Этот гаджет можно подключить к любому Android-смартфону, начиная с версии 11 и выше, при условии, что в нём не менее 1,5 ГБ оперативной памяти. Ранее компания сообщала, что кольцо будет работать только с устройствами линейки Galaxy, но теперь его возможности расширены.

Для использования всех функций кольца на Android необходимо установить несколько приложений, а именно: Galaxy Wearable (Samsung Gear), Samsung Health и SmartThings. Все эти приложения доступны в Google Play. Владельцы смартфонов Galaxy получат эксклюзивные функции, такие как поиск кольца, оценка энергии, советы по улучшению здоровья и интеллектуальный помощник Galaxy. Однако, пока что владельцы iPhone не могут пользоваться Galaxy Ring, но ситуация может измениться в ближайшем будущем.

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Galaxy Ring отличается возможностью управления жестами, например, сжатием пальцев можно сделать фото или выключить будильник. Устройство также следит за здоровьем, измеряя пульс и температуру тела. Благодаря стандарту водонепроницаемости IP68, кольцо можно не снимать во время плавания или душа. При заказе Samsung предлагает бесплатный набор для определения размера, доступны размеры от 15,75 до 22 (5 до 13 по американской шкале). Цена новинки – 400 долларов.

Интерес к Galaxy Ring достаточно высок: после старта предзаказов в Южной Корее, Samsung решилась на увеличение плана производства гаджета с 400 000 до 1 000 000 штук. Компания ожидает большой спрос и готовится к росту продаж. Таким образом, Samsung Galaxy Ring обещает стать интересным дополнением к смартфону, расширяя возможности управления и отслеживания здоровья.

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