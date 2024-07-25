Samsung Galaxy A16 будут выпущены в версиях 5G и 4G

Стало известно, что компания Samsung работает над смартфоном на смену Galaxy A15. Его официальное имя названо не было, но аппарат появился в базе данных британского оператора мобильной связи EE. Благодаря этому стал известен ряд связанных с этим устройством модельных номеров, которые могут относиться к разным конфигурациям:

SM-A1660: Galaxy A16 5G DUOS

SM-A166U: Galaxy A16 5G

SM-A166M: Galaxy A16 5G

SM-A166B: Galaxy A16 5G DUOS

SM-A166E: Galaxy A16 5G DUOS

SM-A166M: Galaxy A16 5G DUOS

SM-A166P: Galaxy A16 5G DUOS

SM-A165F DSB: Galaxy A16 DUOS

SM-A165F: Galaxy A16 DUOS

Обозначение DUOS должно указывать на поддержку установки одновременно двух SIM-карт. Если в названии не указано 5G, смартфон, скорее всего, поддерживает только сети 4G. Ещё был обнаружен модельный номер SM-A165F в базе данных IMEI, но никаких характеристик указано не было.

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В любом случае, теперь точно известно о работе над Galaxy A16 с поддержкой как 4G, так и 5G, как и у аппарата предыдущего поколения. A15 обладает экраном Super AMOLED размером 6,5 дюйма с частотой 90 Гц. Установлен процессор MediaTek Dimensity 6100+ в версии 5G и Helio G99 для 4G. Имеется основная камера 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и мощность зарядки 25 Вт.

В ближайшие месяцы можно рассчитывать узнать дополнительные сведения о характеристиках, стоимости и дате релиза Galaxy A16.