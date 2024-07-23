Новый складной смартфон Samsung принесёт более привычный экран

Согласно последним неофициальным сведениям, в октябре Samsung представит версию складного смартфона Galaxy Z Fold 6 Slim и его варианты для Китая. Инсайдер Ice Universe сообщает, что соотношение сторон у внешнего экрана будет такое же, как у модели Galaxy S24 Ultra.

На протяжении последних месяцев циркулировали разные слухи относительно модели Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra или Slim. Теперь известный инсайдер говорит о появлении устройств Samsung Galaxy Tab S10, Galaxy Z Fold 6 Slim и Samsung W25 в октябре. Прежде журналист Макс Джамбор также говорил, что планшет Galaxy Tab S10 появится в октябре. Таких сведений не было относительно нового складного смартфона. Были слухи о том, что релиз аппарата отложили.

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Предположительно, внешний экран будущего складного смартфона получит соотношение сторон 19.5:9. Такое соотношение будет привычно обладателям устройства Galaxy S24 Ultra. Диагональ внешнего экрана может составлять 6,5 дюйма, а складного — 8 дюймов. В обоих случаях это больше, чем экраны Galaxy Z Fold 6. Аппарат не станет рекордсменом по тонкости корпуса, поскольку с этим лучше справляются производители вроде Honor или Xiaomi. Скорее всего, не будет поддержки стилуса S Pen.

Возможно, этот аппарат будет выпущен в ограниченном числе стран, вроде Китая и Южной Кореи. Ещё в этом году от Samsung ждут аппарат Galaxy S24 FE. Не исключено, что это также произойдёт в октябре.