Samsung готова начать распространение бета-версии Android 15

По данным инсайдера Макса Джамбо, первая бета-версия Android 15 и One UI 7 на устройствах Samsung должна быть представлена 29 июля. Это будет достаточно масштабное обновление. Ожидается несколько изменений в пользовательском интерфейсе и новых функциональных возможностей, включая новые иконки, изменения на домашнем экране и экране блокировки, обновленный интерфейс камеры и аналог функции Dynamic Island, как на iPhone.

Джамбо ожидает появления бета-версии 29 июля, примерно на две недели раньше запланированного срока. В прошлом году бета-версия One UI 6 была представлена 11 августа. Это соответствует прежним слухам о том, что обновление выйдет до конца июля. Первыми обновление получат пользователи в США и Южной Корее.

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Бета-версия предназначена в первую очередь для разработчиков и продвинутых пользователей. В следующем месяце ожидается несколько бета-релизов, а финальный вариант обновления выпустят в сентябре или октябре. Скорее всего, первыми обновлёнными устройствами станут Galaxy S24 и Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Потом до Android 15 обновят более старые поддерживаемые модели.

Названные даты релиза не являются окончательными. В прошлом Samsung уже переносила свои бета-обновления даже после объявления даты выпуска. Google ещё не завершила работу над Android 15. 4-я бета-версия появилась на смартфонах Pixel только 18 июля с некоторыми изменениями и исправлениями ошибок.

Что касается Android 15/One UI 7 у Samsung, сведения от инсайдера Ice Universe говорили об упрощении управлении Bluetooth, возможности частично делиться экраном, улучшенной работе с PDF, более надёжном NFC и спутниковой связи.

Если говорить о Dynamic Island, Samsung будет использовать больше иконок в виде эллипса в строке состояния. Там будут секундомер и длительность записи. Информативность здесь ниже, чем у Apple.

13 августа должны быть представлены аппараты Pixel 9 на Android 15, после чего остальные производители также начнут обновлять свои устройства.