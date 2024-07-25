Итальянский ютубер под ником SaddyTech опубликовал игровые тесты процессора AMD Ryzen 9 9900X "Zen 5".

В недавних утечках игровых тестов было обнаружено, что новый процессор AMD Ryzen 9 9900X "Zen 5" несколько отстает от своего предшественника Ryzen 7 7800X3D "Zen 4". Однако он обладает более низкой мощностью и температурой.

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Тесты производительности были проведены итальянским ютубером SaddyTech на материнской плате Gigabyte X670 AORUS Elite AX с последней версией BIOS и оперативной памятью DDR5-7200.

Процессор AMD Ryzen 9 9900X "100-000000662" является 12-ядерным и 24-поточным. Он имеет базовую частоту 4,4 ГГц и повышенную до 5,6 ГГц, а также 76 МБ кэш-памяти.

Одним из интересных моментов этого процессора является его энергопотребление, которое составляет всего 120 Вт, что ниже, чем у предшественников Ryzen 9 7900X.

Тесты процессоров Ryzen 9 9900X "Zen 5" и Ryzen 7 7800X3D "Zen 4" были проведены в различных играх при разрешениях 2160p, 1440p и 1080p. В большинстве случаев чип Zen 4 3D V-Cache оказался лидером по среднему FPS, но в некоторых играх новый чип Zen 5 также показал хорошие результаты.

Игра Call of Duty Warzone 2 была особенно интересной, где Ryzen 7 7800X3D превзошел Ryzen 9 9900X по средним и низким показателям. Однако в других играх, таких как Cyberpunk 2077 и Fortnite, процессоры с технологией 3D V-Cache показали более высокую производительность.

Важно отметить, что цены на процессоры Ryzen 9000 "Zen 5" указаны на розничном листе, где Ryzen 9 9900X стоит €400. Ожидается, что AMD будет выпускать еще более широкий набор игровых тестов, чтобы определить полный игровой потенциал новых чипов.

Тесты также подтвердили заявление AMD о более низком энергопотреблении и температуре процессоров Ryzen 9 9900X. В играх COD/CS2 процессор потреблял 111 Вт и в среднем 102 Вт, а его максимальная температура достигала 66 °C.

Пиковая мощность составляла 144 Вт. Это означает, что Ryzen 9 9900X должен быть очень эффективным процессором в целом.