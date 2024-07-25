Отзыв Ryzen 9000 связан с неустановленной проблемой с качеством.

Сегодня компания AMD объявила, что отложила выпуск процессоров Ryzen 9000 из-за неустановленной проблемы с качеством. В результате AMD сообщает, что отозвала все модели Ryzen 9000, которые она поставила розничным продавцам и OEM-производителям по всему миру. Теперь AMD выпустит процессоры Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X 8 августа, а выпуск более дорогих процессоров Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X будет отложен еще на неделю.

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Это беспрецедентный шаг для AMD, по крайней мере, в новейшей истории. Во время окончательных проверок процессоров AMD обнаружила неуказанную проблему качества процессоров Ryzen 9000, которая не прошла процедуру внутренней проверки. Чипы с этой проблемой затем были поставлены для первой волны розничных продаж.

Представитель компании сообщил порталу Tom’s Hardware, что эта проблема не требует перепроектирования или перепрошивки процессора Ryzen 9000 и не приведет к изменениям в уже определенных спецификациях для различных моделей. AMD проведет повторную проверку чипов, чтобы выявить все потенциальные проблемы, а затем вернет неповрежденные модели в розничные каналы продаж. Это говорит о том, что не все чипы страдают от этой проблемы.

Компания прилагает все усилия, чтобы гарантировать, что ни один клиент не получит первую партию поставленных ею процессоров Ryzen 9000, а это непростая задача, учитывая ее цепочки поставок, охватывающие весь мир. AMD также отзывает образцы, которые были доставлены ее OEM/ODM партнерам.

Пока неясно, будут ли предзаказы отменены или отложены, но логично предположить, что это будет зависеть от розничного продавца. Кроме того, как можно понимать, независимые обзоры также задерживаются.

Упаковка AMD для процессоров серии Ryzen 9000 сравнительно проще, чем у других более продвинутых форм упаковки. Эта технология упаковки привлекает своей простотой, высокой производительностью и экономичностью. Однако потенциально могут возникнуть некоторые проблемы, такие как загрязнения в материалах, используемых в процессе, или другие непредвиденные факторы. На печатной плате также предусмотрены соединения для контактных площадок, которые сопрягаются с разъемом ЦП, и возможные проблемы также могут возникнуть с нижней стороной подложки.

Проблема AMD возникает в связи с тем, что ее конкурент Intel подвергается растущей критике за то, что позволяет проблемам накапливаться в течение нескольких месяцев, прежде чем объявить об их исправлении. AMD явно не хочет совершать ту же ошибку.