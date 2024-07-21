iPhone SE может получить новый дизайн и мощный процессор A18.

Новый инсайдер в мире технологий, известный как Fixed Focus Digital, поделился неожиданной информацией о будущем iPhone SE. По его словам, следующая модель этой линейки может получить заднюю панель, аналогичную ожидаемому iPhone 16, что значительно отличается от предыдущих предположений о сохранении дизайна iPhone 14.



Инсайдер также утверждает, что новый iPhone SE может быть представлен в сентябре 2024 года. Предполагается, что устройство будет оснащено процессором Apple A18 и 48-мегапиксельной камерой, что может объяснить возможные изменения в дизайне корпуса.



Однако стоит отметить, что Fixed Focus Digital - относительно новый источник информации, и его прогнозы пока не имеют подтверждения. Традиционно iPhone SE выпускается в марте, поэтому изменение даты релиза было бы необычным шагом для Apple.



Для подтверждения этой информации потребуются дополнительные источники и официальные заявления от компании.