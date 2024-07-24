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Смартфон Vivo V40 Pro продемонстрировал ряд своих характеристик в Geekbench
Новинка получила быстрый чип от MediaTek.

Уже совсем скоро должен состояться запуск новой модели смартфона Vivo V40 Pro, на что указывает появление устройства на нескольких сайтах сертификации ряда регулирующих органов и в базе данных бенчмарка Geekbench, где новинка раскрыла некоторые свои характеристики, говорится в публикации сайта GSMArena.

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Смартфон Vivo V40 Pro, ранее замеченный на сайте Bluetooth SIG с модельным номером V2347, теперь появился и в бенчмарке Geekbench – судя по всему, устройство получило быстрый чипсет MediaTek Dimensity 9200+, на что намекает наличие одного суперядра с тактовой частотой 3.35 ГГц, трёх ядер, работающих на частоте 3.0 ГГц, и четырёх ядер с частотой 2.0 ГГц.

Кроме того, тестируемый экземпляр оснащается 8 ГБ оперативной памяти и функционирует под управлением ОС Android 14, судя по всему, с надстройкой в виде Funtouch OS 14. В одноядерном и многоядерном тестах устройство набирает 1811 и 5229 баллов соответственно.

Источник фото: GSMArena

Предполагается, что Vivo V40 Pro по ряду своих ключевых характеристик буде схож с моделью S19 Pro, доступной в Китае, поэтому от новинки можно ожидать наличия ультратонкого корпуса, 6.78-дюймовой AMOLED-панели, тройной камеры на тыльной стороне и аккумуляторной батареи на 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

Больше информации о характеристиках, доступности и стоимости новинки стоит ожидать по мере приближения даты презентации, которая ожидается в ближайшие недели.

#vivo v40 pro
Источник: gsmarena.com
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Смартфон Vivo V40 Pro был замечен на сайте сертификации BIS
Vivo V40 Pro появился в базах данных Geekbench и Bluetooth SIG
Смартфон Vivo V40 Pro прошёл сертификацию Geekbench и листинг Bluetooth SIG
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