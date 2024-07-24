Новинка получила быстрый чип от MediaTek.

Уже совсем скоро должен состояться запуск новой модели смартфона Vivo V40 Pro, на что указывает появление устройства на нескольких сайтах сертификации ряда регулирующих органов и в базе данных бенчмарка Geekbench, где новинка раскрыла некоторые свои характеристики, говорится в публикации сайта GSMArena.

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Смартфон Vivo V40 Pro, ранее замеченный на сайте Bluetooth SIG с модельным номером V2347, теперь появился и в бенчмарке Geekbench – судя по всему, устройство получило быстрый чипсет MediaTek Dimensity 9200+, на что намекает наличие одного суперядра с тактовой частотой 3.35 ГГц, трёх ядер, работающих на частоте 3.0 ГГц, и четырёх ядер с частотой 2.0 ГГц.

Кроме того, тестируемый экземпляр оснащается 8 ГБ оперативной памяти и функционирует под управлением ОС Android 14, судя по всему, с надстройкой в виде Funtouch OS 14. В одноядерном и многоядерном тестах устройство набирает 1811 и 5229 баллов соответственно.

Источник фото: GSMArena

Предполагается, что Vivo V40 Pro по ряду своих ключевых характеристик буде схож с моделью S19 Pro, доступной в Китае, поэтому от новинки можно ожидать наличия ультратонкого корпуса, 6.78-дюймовой AMOLED-панели, тройной камеры на тыльной стороне и аккумуляторной батареи на 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

Больше информации о характеристиках, доступности и стоимости новинки стоит ожидать по мере приближения даты презентации, которая ожидается в ближайшие недели.