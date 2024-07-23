Новая модель должна дебютировать осенью текущего года.

Предстоящий смартфон Oppo Find X8 продолжает обрастать подробностями, проливающими свет на характеристики устройства — сегодня свежими данными о спецификациях новинки делится информатор Digital Chat Station, говорится в материале сайта Gizmochina.

реклама

Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что одной из ключевых особенностей смартфона Oppo Find X8 станет наличие кремниевого аккумулятора, обладающего значительной ёмкостью. Точными данными источник не делится, но предполагается, что новинка может получить батарею ёмкостью от 5100 до 5500 мА·ч.

Также информатор сообщает, что новая модель обзаведётся плоским 6.5-дюймовым дисплеем, отличающим новинку от предшественника, имеющего изогнутую панель, и произведённым с применением технологии OLED, с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, а также будет работать под управлением ColorOS 15, обеспечивающей значительные улучшения с точки зрения повседневного использования.

Кроме того, смартфону приписывается наличие тройной камеры, к созданию которой приложили руку специалисты Hasselblad — в её состав войдёт перископический телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом и 50-Мп сенсор Sony размером 1/1.4 дюйма. Для улучшения возможностей камеры производитель снабдит новинку новейшими алгоритмами обработки изображений.

Ранее стало известно, что новая модель может получить производительный чип MediaTek Dimensity 9400, оснащённый одним суперядром Cortex-X5 с тактовой частотой 3.4 ГГц, тремя суперядрами Cortex-X4 и четырьмя большими ядрами Cortex-A7, обеспечивающий повышение производительности на 18 % при той же мощности и сокращение энергопотребления на 34 % при сохранении той же скорости и сложности.

Ожидается, что серия Oppo Find X8 будет включать в себя три модели, то есть на одну больше по сравнению с предыдущей линейкой — стандартная модель Find X8 и Pro-версия могут дебютировать в октябре текущего года, а флагманский Find X8 Ultra, судя по всему, будет представлен в первом квартале следующего года.