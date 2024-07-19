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Планшеты Samsung Galaxy Tab S10 могут выйти только на процессорах MediaTek
Вместо Snapdragon новые планшеты Samsung могут получить чипы MediaTek

Известный инсайдер под ником Ice Universe сообщает, что в следующей линейке своих главных планшетов компания Samsung собирается перейти на мобильный процессор MediaTek. Процессоры серии Galaxy Tab S много лет работали на чипах Snapdragon. Иногда, в качестве исключения, здесь применялись собственные процессоры Samsung Exynos, но не в последние годы. Свои процессоры Samsung устанавливает в более дешёвые модели планшетов Fan Edition.

Теперь есть вероятность того, что в новых флагманских моделях Galaxy Tab S10 состоится переход на процессоры MediaTek. Речь идёт о чипе MediaTek Dimensity 9300+, который в настоящее время является флагманской моделью этого производителя. Слухи об этом уже существовали, но до сих пор не говорилось, что все модели будут работать только на MediaTek.

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Положительным моментом может стать потенциальное снижение стоимости новых планшетов. Они являются весьма дорогостоящими устройствами, но процессоры MediaTek пока ещё дешевле предложений Qualcomm, особенно среди премиальных вариантов.

Появление планшета ожидается в октябре. Не исключено, что стандартного варианта на этот раз не будет, и выпустят только модели Plus и Ultra.

#samsung #планшеты
Источник: 9to5google.com
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