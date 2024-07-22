Стали известны основные спецификации Samsung Galaxy M55s

В начале нынешнего года компания Samsung выпустила смартфон Galaxy M55 5G. Теперь ведётся работа над ещё одной модификацией этого устройства. Предположительно, новинка будет называться Galaxy M55s. Аппарат уже успел пройти тестирование на платформе Geekbench после получения сертификата от WiFi Alliance.

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Устройство обладает модельным номером SM-M558B и процессором с кодовым наименованием taro, который включает четыре вычислительных ядра с тактовой частотой 1,8 ГГц, три ядра с частотой 2,36 ГГц и одно ядро с частотой 2,4 ГГц. Также имеется графический процессор Adreno 644. Из этого можно сделать вывод, что речь идёт о системе на чипе Snapdragon 7 Gen 1. Объём оперативной памяти у смартфона составляет 8 ГБ, но могут быть и другие конфигурации. Установлена операционная система Android 14.

В одноядерных и многоядерных тестах результаты составили 1033 и 2309 баллов соответственно.

Для сравнения, Galaxy M55 оснащён чипом Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Размер экрана AMOLED у него составляет 6,7 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Ёмкость аккумулятора равна 5000 мАч при мощности зарядки 45 Вт. Разрешение основной камеры составляет 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная камера имеет разрешение 8 Мп, а макрокамера — 2 Мп. Разрешение передней камеры равно 50 Мп.