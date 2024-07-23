OneXPlayer называет свой компактный компьютер самым мощным из существующих

Портативные компьютеры, в том числе игровые, становятся всё более популярными, предлагая производительность, близкую к настольным ПК. Одним из производителей таких устройств является компания OneXPlayer. Она анонсировала модель OneXPlayer M1, говоря о непревзойдённом уровне скорости благодаря процессорам Intel Meteor Lake Core Ultra.

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Размер этого устройства составляет 196 x 120 x 32 мм, поэтому оно помещается даже в карман. Весит компьютер 599 г, что на 270 г меньше по сравнению с моделью OneXGPU. На корпусе есть небольшое отверстие для вентиляции и светодиодная подсветка с двух сторон.

Несмотря на компактный размер, здесь доступно немало интерфейсов ввода-вывода:

OCuLink

HDMI x2

USB 4 Type-C x2

DisplayPort

USB 3.2 Type-A

USB 2.0 Type-A

Картридер MicroSD

Разъём 3,5 мм

LAN-порт

OCuLink даёт возможность подключать внешние док-станции для расширения графической производительности. Можно подключить OneXGPU с видеокартой Radeon 7600M XT, хотя это устройство стоит ещё $699. Чтобы не нужно было идти на такие расходы, M1 обладает мощным процессором Intel Core Ultra 9 185H с восемью графическими ядрами Xe.

По умолчанию мощность компьютера составляет 45 Вт, но можно включить режим Turbo на уровне 60 Вт. Имеется беспроводная карта Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Доступен разъём M.2 2280 для установки твердотельных накопителей 1 ТБ/2 ТБ PCI-E 4.0 x4 и слот SODIMM, позволяющий установить до 32 ГБ оперативной памяти DDR5 5600 МГц. Мини-ПК в версии 32 ГБ/1 ТБ доступен для предварительного заказа в Японии за чуть более $1000.