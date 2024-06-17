Выпущен ещё один мини-ПК под сокет AM5

Известный производитель портативных компьютеров Minisforum выпускает очередную модель на мощных процессорах. Компьютер MS-01 обладает припаянной к системной плате мобильной версией чипа Intel Core i9-13900H. На этот раз компьютер больше стандартных портативных моделей, за счёт чего получает ряд интересных характеристик. В частности, здесь умещаются низкопрофильные видеокарты и карты половинной высоты.

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Есть два порта 10 GbE SFP+ и карты Ethernet 2,5 GbE, позволяющие создать домашний сервер. Без оперативной памяти и хранилища стоимость ПК составляет $399.

Другой новинкой является модель MS-A1. Здесь установлен сокет AM5. Предлагаются готовые системы на процессорах Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8500G и Ryzen 5 7600. Поддерживаются и другие процессоры Ryzen. Объём оперативной памяти DDR5 SODIMM достигает 96 ГБ. Доступно четыре слота M.2, но отсутствуют порты SFP+, не считая версии 10 Гбит. Зато есть порт OCuLink для подключения внешних хранилищ или видеокарт. С другой стороны, внутри нет слота PCIe x16.