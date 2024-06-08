Minisforum показывает, что компьютер может занимать минимум места

Компания Minisforum известна как один из ведущих производителей портативных персональных компьютеров. Этот статус она подтвердила на этой неделе на выставке Computex. Среди прочего она представила графическую док-станцию Minisforum DEG1 OCulink, куда вертикально устанавливается дискретная видеокарта в слот PCI-Express 4.0 x16 и подаётся питание 12 В. Подключение к компьютеру осуществляется через Oculink (Gen 4 x4).

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Другой новинкой является внешняя видеокарта R3GAF, которая представляет собой модель AMD Radeon RX 7600M XT. Она тоже подключается через Oculink и использует внутренний блок питания мощностью 120 Вт. Ещё в док-станции есть три порта USB 3.2 Gen 1 5 Гбит/с.

Имеется док с Thunderbolt 4 (40 Гбит/с) с двумя исходящими портами Thunderbolt, несколькими USB-C, внутренним слотом M.2, кард-ридером и DisplayPort.

Мини-компьютер AtomMan работает на процессоре Intel Core i9-14900HX с видеокартой GeForce RTX 4070 и памятью DDR5 SO-DIMM. У него есть два слота M.2-2280 для накопителей.

Другая модель компьютера AtomMan X7 Pt получила кубическую форму и работает на процессоре AMD Ryzen 9 8945HS с блоком нейронных вычислений с производительностью 16 TOPS, памятью DDR5 SO-DIMM и двумя слотами M.2-2280 Gen 4. Ещё здесь есть коннектор Oculink для подключения внешних видеокарт. Два порта USB4 40 Гбит/с работают от процессора.

Модель компьютера AtomMan G7 Pt основана на процессоре AMD Ryzen 9 7945HX и видеокарте Radeon RX 7600M XT. Есть также есть поддержка накопителей PCIe Gen 5 M.2 NVMe.

Наконец, компьютер AtomMan X7 Ti основан на чипе Intel Core Ultra 9 185H с блоком нейронных вычислений 12 TOPS, памятью DDR5 SO-DIMM, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 при мощности всего 120 Вт.