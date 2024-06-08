Компания Minisforum известна как один из ведущих производителей портативных персональных компьютеров. Этот статус она подтвердила на этой неделе на выставке Computex. Среди прочего она представила графическую док-станцию Minisforum DEG1 OCulink, куда вертикально устанавливается дискретная видеокарта в слот PCI-Express 4.0 x16 и подаётся питание 12 В. Подключение к компьютеру осуществляется через Oculink (Gen 4 x4).
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Другой новинкой является внешняя видеокарта R3GAF, которая представляет собой модель AMD Radeon RX 7600M XT. Она тоже подключается через Oculink и использует внутренний блок питания мощностью 120 Вт. Ещё в док-станции есть три порта USB 3.2 Gen 1 5 Гбит/с.
Имеется док с Thunderbolt 4 (40 Гбит/с) с двумя исходящими портами Thunderbolt, несколькими USB-C, внутренним слотом M.2, кард-ридером и DisplayPort.
Мини-компьютер AtomMan работает на процессоре Intel Core i9-14900HX с видеокартой GeForce RTX 4070 и памятью DDR5 SO-DIMM. У него есть два слота M.2-2280 для накопителей.
Другая модель компьютера AtomMan X7 Pt получила кубическую форму и работает на процессоре AMD Ryzen 9 8945HS с блоком нейронных вычислений с производительностью 16 TOPS, памятью DDR5 SO-DIMM и двумя слотами M.2-2280 Gen 4. Ещё здесь есть коннектор Oculink для подключения внешних видеокарт. Два порта USB4 40 Гбит/с работают от процессора.
Модель компьютера AtomMan G7 Pt основана на процессоре AMD Ryzen 9 7945HX и видеокарте Radeon RX 7600M XT. Есть также есть поддержка накопителей PCIe Gen 5 M.2 NVMe.
Наконец, компьютер AtomMan X7 Ti основан на чипе Intel Core Ultra 9 185H с блоком нейронных вычислений 12 TOPS, памятью DDR5 SO-DIMM, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 при мощности всего 120 Вт.