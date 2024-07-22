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Назван дизайн анонсируемого во вторник смартфона Nubia Z60S Pro
Nubia Z60S Pro появится на процессоре предпоследнего поколения Snapdragon 8 Gen 2

На 23 июля запланирован анонс флагманских смартфонов Nubia Z60S Pro и Nubia Z60 Ultra на китайском рынке. Ранее производитель рассказал о внешнем виде и модели процессора Ultra. Очередной постер рассказывает о версии Nubia Z60S Pro.

По своему внешнему виду этот смартфон будет похож на прошлогодний Nubia Z50S Pro. На задней панели располагается крупный модуль камеры, которых здесь три. За пределами этого модуля находится светодиодная вспышка, а на правой стороне разместили ползунок оповещений, регулятор громкости и кнопку питания. Смартфон будет предлагаться в чёрном, бирюзовом и серебристом цветах.

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Устройство обладает экраном OLED с разрешением 1,5K. Здесь применяется прошлогодний флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, ёмкость аккумулятора составляет 5100 мА·ч, мощность зарядки — 80 Вт. Имеется поддержка двусторонней спутниковой связи. Если говорить о дизайне, задняя панель стеклянная, а рамка посередине металлическая.

Основная задняя камера использует сенсор Sony IMX906 с разрешением 50 Мп, поддерживает оптическую стабилизацию изображения, фокусное расстояние 35 мм и апертуру f/1.9. Также должны быть телеобъектив и сверхширокоугольная камера, как на модели Z50S Pro. Это означает сверхширокоугольную камеру на сенсоре OmniVision OV50D40 50 Мп с полем обзора 125°, фокусным расстоянием 13 мм и автофокусом. Телеобъектив основан на Hynix HI847 8 Мп с оптической стабилизацией и фокусным расстоянием 80 мм.

#смартфоны #nubia
Источник: gizmochina.com
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