Nubia представляет в Китае новые мобильные устройства

Китайский бренд Nubia в среду объявил о готовности к выпуску моделей смартфонов Z60S Pro и Z60 Ultra Leading Edition. Первый из них пришёл на смену прошлогодней модели Z50S Pro. Продажи стартуют в Китае 23 июля.

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Особенностью устройства является поддержка двусторонней спутниковой связи, включая телефонные звонки. Аппарат получил сертификацию Wi-Fi Alliance. Операционная система основана на Android 14.

Информации о устройстве пока не так много, поэтому для анализа можно обратиться к модели прошлого года. Тогда устройство было представлено по цене 3699 юаней с процессором Snapdragon 8 Gen 2. Предлагались следующие конфигурации: 12/256 ГБ, 12 ГБ / 1 ТБ, 16 ГБ / 1 ТБ. На передней панели расположен AMOLED экран размером 6,8 дюйма с разрешением 1260 x 2800 пикселей. Частота обновления составляет 120 Гц, а пиковая яркость достигает 1200 нит.

Также было анонсировано устройство Nubia Z60 Ultra Leading Edition. Здесь присутствует защита от воды и пыли по стандарту IP68, а также процессор Snapdragon 8 Gen 3. Внутри установлен аккумулятор ёмкостью 6000 мАч.