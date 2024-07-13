«Leading Version» является разогнанным чипом Snapdragon 8 Gen 3.

Nubia готовится представить обновлённую версию своего флагманского устройства Z60 Ultra как для китайского, так и для мирового рынка. Компания объявила о замене процессора Snapdragon 8 Gen 3 на его разогнанную версию - Snapdragon 8 Gen 3 "Leading Version". Это изменение призвано обеспечить более высокую производительность и повысить скорость работы смартфона. Премьера нового устройства запланирована на 23 июля 2024 года.

Хотя официальное название новой версии еще не объявлено, ходят слухи, что она может называться Nubia Z60s Ultra. Помимо нового процессора, ожидается, что смартфон не претерпит огромных изменений по сравнению с оригинальной моделью Z60 Ultra.

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Nubia Z60s Ultra, вероятно, будет оснащена 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 1500 нит и частотой обновления 120 Гц. Это поможет получать яркую, чёткую и плавную картинку, идеально подходящую для игр, просмотра видео и работ с мультимедийным контентом. Устройство может быть выпущено с оперативной памятью LPDDR5x объëмом до 24 ГБ и хранилищем UFS 4.0 объемом 1 ТБ. Такая конфигурация гарантирует быструю работу и позволяет работать со смартфоном, позволяя загружать множество приложений одновременно и сохранять большие объëмы данных.

Nubia Z60s Ultra, вероятно, будет оснащён аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядки 80 Вт. Это обеспечивает длительное время автономной работы и быструю подзарядку устройства. Кроме того, смартфон может получить защиту от пыли и воды уровня IP68, что сделает его ещё более надёжным и универсальным.

Что касается камеры, устройство, скорее всего, будет оснащено 50-мегапиксельным основным датчиком, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком и 64-мегапиксельной 3,2-кратной перископической телефотокамерой. Все три камеры оснащены оптической стабилизацией изображения, что позволит делать чёткие и качественные снимки даже в условиях плохого освещения. Спереди, вероятно, будет расположена 12-мегапиксельная фронтальная камера под дисплеем, обеспечивающая высокое качество селфи и видеозвонков.