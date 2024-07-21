Они ссылаются на две причины: отсутствие увеличения заказов от поставщиков устройств и заявление TSMC о количестве устройств на рынке.

Аналитики Apple высказывают сомнения в отношении продаж нового iPhone 16, утверждая, что спрос на эту модель не превысит текущие модели. Одна из причин, по которой продажи iPhone 16 останутся на прежнем уровне, заключается в том, что поставщики не увеличили свои заказы на детали и компоненты. Компания TSMC заявляет, что количество устройств в этом году не увеличится, что означает, что заказы остались примерно на том же уровне. Один из поставщиков компании Apple, Largan, также сообщает, что заказы на высококлассные модели остались такими же, как и в прошлом году.

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Другая причина, по которой продажи iPhone 16 могут остаться на одном уровне, связана с внедрением технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence. Хотя ожидалось, что эта технология привлечет больше заказов, она будет доступна только на английском языке, что ограничивает ее популярность на международных рынках. Кроме того, Apple не будет предлагать Apple Intelligence в Европейском союзе, что также может повлиять на спрос. Аналитик Минг-Чи Куо не считает, что Apple Intelligence будет стимулировать спрос на новые модели iPhone 16.

Bloomberg предполагает, что спрос на iPhone 16 увеличится на 10% в этом году, благодаря внедрению Apple Intelligence. Несмотря на это, Куо считает, что прогноз может быть слишком оптимистичным. Он указывает на ограниченную доступность Apple Intelligence на рынках и сомневается, что пользователи будут покупать новые iPhone только ради этой функции.

Остается неизвестно, какими будут фактические продажи iPhone 16, поскольку последнее слово остается за Apple. Аналитики советуют осторожно относиться к прогнозам и учесть возможные ограничения, связанные с доступностью функции Apple Intelligence и растущим спросом на новые компоненты для устройства.