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Kachka
Инсайдеры назвали все цветовые палитры iPhone 16 и iPhone 16 Plus
Предполагается, что вернут даже голубой и желтый оттенки.

Инсайдеры сообщают, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут выпускаться почти в тех же цветовых решениях, что и прошлые версии смартфонов Apple.

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Авторитетные источники, в том числе Минг-Чи Куо, сообщают, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus точно будут представлены в черном цвете. Этот классический оттенок остается популярным и распространенным выбором для смартфонов, отражая свою неизменную привлекательность.


Зеленый – еще один потенциальный цвет, причем сообщается, что для него будет использоваться стекло с цветными вкраплениями, аналогичное дизайну iPhone 15. Это может придать новым моделям уникальную эстетику.


Розовый вариант также не исключен, на него намекают те же источники. Хотя точный оттенок может отличаться от предыдущих моделей, розовый остается модным и привлекательным вариантом.


Голубой – еще один претендент, причем возможен как бледный, так и более яркий оттенок. Этот универсальный цвет может стать стильной и игривой альтернативой черному.


Также может быть предложен и белый цвет, нестареющий и популярный. Хотя iPhone 15 не выпускается в белом цвете, предыдущие модели, такие как iPhone 14 в цвете Starlight, имели схожие оттенки.


Упоминался и желтый цвет, хотя шанс его появления мал.


И наконец, был предложен фиолетовый вариант, но также одним, менее авторитетным источником.

#смартфоны #apple #iphone #iphone 15 #iphone 16 #iphone 16 plus
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