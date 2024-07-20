Пользователей и разработчиков в интернете ждут неудобства

Сокращение адресов URL представляет собой метод преобразования длинных веб-адресов в более удобные и короткие. Это упрощает работу посетителей веб-сайтов, но создаёт ещё одну точку отказа интернет-инфраструктуры, что и произойдёт в следующем году.

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Компания Google объявила, что ссылки, созданные с помощью её сервиса сокращения адресов URL, скоро утратят функциональность. Сервис перестали поддерживать несколько лет назад, но до сих пор ссылки работают. После 25 августа следующего года URL-адреса, начинающиеся с «goo.gl/», будут выдавать ошибку 404.

Этот сервис в Google перестали поддерживать в 2018 году и предложили разработчикам пользоваться сервисом Firebase Dynamic Links, поддержка которого тоже прекращена. Ранее созданные ссылки работали, но новые создавать было нельзя.

С 23 августа нынешнего года некоторые ссылки goo.gl при попытке перехода будут показывать промежуточную страницу, где будет указана дата истечения срока действия этой ссылки в 2025 году. С течением времени количество ссылок с такой промежуточной страницей будет увеличиваться. Разработчики смогут отслеживать эти ссылки и вносить в них изменения.