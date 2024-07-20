В последние годы на платформе компании скопилось огромное количество программ, которые лишь повторяют уже имеющиеся сервисы, либо не имеют заявленного функционала

С 31 августа Google начнет удаление приложений из Play Market, которые, по его мнению, не имеют реальной пользы или предлагают лишь ограниченный функционал, в рамках обновленных правил по борьбе со спамом. В этот день вступят в силу и другие изменения.

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На официальном сайте компании представлены примеры приложений, которые не соответствуют их критериям полезности или привлекательности. К таким приложениям относятся те, что лишь отображают текст, PDF-документы или обои. Также будут удалены приложения с неправильными установками или загрузками. Эти изменения дополняют уже существующую политику против спама и неэффективных приложений. Google продолжает борьбу с теми программами, которые отправляют множество сообщений, копируют контент из других приложений или стремятся привлечь трафик в сомнительных целях.

Приложения, вводящие в заблуждение пользователей относительно своих функциональных возможностей, также попадут под более жесткий контроль. Примеры включают игры с несоответствующим описанием и приложения, ошибочно обозначенные в каталогах.

Кроме того, компания усилит требования к правам доступа приложений к личным данным пользователей и будет работать над тем, чтобы новые приложения соответствовали стандартам Android 14 API.