Ryzen 9950X будет стоить $499, 9900X - $399, 9700X - $299, 9600X - $229

В интернете появилась информация относительно возможных цен на процессоры следующего поколения AMD Ryzen 9000. Согласно этим данным, флагманская модель 9950X будет предлагаться за $499.

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Источником данных стал один из участников форума Anandtech под ником Hail The Brain Slug, который ссылается на сотрудника магазина BestBuy. Согласно информации от последнего, процессоры уже на складе и готовы к началу продаж 31 июля. В наличии есть большое количество моделей Ryzen 9 9900X и Ryzen 7 9700X, а чипов Ryzen 9 9950X и Ryzen 5 9600X в этом конкретном магазине не так много.

Ранее также появлялась информация о том, что процессоров Ryzen 7 9700X и Ryzen 9 9900X доступно большое количество, в отличие от Ryzen 5 9600X, которых было меньше 100 экземпляров.

Цены указаны следующие:

Ryzen 9 9950X — $499 (против 7950X за $699).

Ryzen 9 9900X — $399 (против 7900X за $549).

Ryzen 7 9700X — $299 (против 7700X за $399).

Ryzen 5 9600X — $229 (против 7600X за $299).

Не исключено, что к началу продаж стоимость ещё изменится. Бывали случаи, когда компании масштаба AMD меняли рекомендованную розничную стоимость в последний момент, даже в день релиза. Указанные выше цены официально пока не подтверждены.

Если же они окажутся верными, 16-ядерный Ryzen 9 9950X станет более выгодной покупкой по сравнению с Intel Core i9-14900K и Core i9-14900KS. Эти чипы стоят более $500, у них выше энергопотребление и есть проблемы со стабильностью в работе. Ryzen 9 9900X может стать более выгодной покупкой по сравнению с Core i7-14700K. Ryzen 7 9700X также привлекает умеренной стоимостью и превосходит отличный игровой процессор Ryzen 7 7800X3D, при этом потребляя всего 65 Вт.

С учётом таких цен и проблем со стабильностью в работе процессоров Intel на компьютерах и ноутбуках, у компании AMD есть все шансы в ближайшем будущем нарастить свою долю рынка.