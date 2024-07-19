Число транзисторов на кристалле AMD Zen 5 увеличилось на 28%

Представив процессоры Ryzen на архитектуре Zen 5 для настольных и мобильных компьютеров, компания AMD назвала множество их характеристик. При этом она умолчала о размере чипов и количестве транзисторов на них. Теперь представители AMD в Германии раскрыли эту информацию изданию HardwareLuxx.

реклама

Базовый кристалл Eldora в Ryzen 9000 содержит 8,315 млрд транзисторов, что больше, чем 6,5 млрд на кристалле Durango Zen 4. Этот кристалл изготавливается на техпроцессе TSMC N4P, тогда как Durango производится на техпроцессе TSMC N5. Увеличение числа транзисторов стало возможным при сохранении площади кристалла около 71 мм².

Для сравнения, APU Ryzen 300 AI Strix Point обладает площадью кристалла 232,5 мм², а у Ryzen 7000 серии Hawk Point 1 это значение равно 178 мм². Эти чипы изготавливаются на техпроцессе 4-нм, но более современном. Strix Point имеет четыре ядра Zen 5 и восемь ядер Zen 5c с 36 МБ кэша L2+L3, в то время как APU предыдущего поколения интегрирует восемь ядер Zen 4 с 24 МБ кэша L2+L3.

Уже два года TSMC выпускает чипы на техпроцессе N4P как минимум для Apple. Набрав опыт, компания должна иметь достаточно высокий процент годных чипов. Энергоэффективность процессоров Strix Point также должна быть на хорошем уровне. Однако столь крупный размер скажется на стоимости этих процессоров.

Есть информация о том, что AMD работает над уменьшенной версией Strix Point с меньшим числом вычислительных ядер. Новые процессоры должны войти в состав более дешёвых ноутбуков и предложить высокий уровень энергоэффективности.