Сейчас лидером по данному параметру является Honor Magic V3 толщиной 9,2 мм.

Компания Samsung, являющаяся родоначальником массовых складных смартфонов, явно сталкивается с проблемами сохранения своего лидерства в данной области. Например, недавно выпущенный Galaxy Z Fold 6 представляет собой не более чем плавное обновление линейки.

Тем временем китайские производители постоянно совершенствуют свои складные устройства, будь то с точки зрения функций или дизайна. Например, недавно выпущенный Honor Magic V3 имеет тонкий форм-фактор, его толщина в сложенном состоянии составляет всего 9,2 мм, что делает его самым тонким складным устройством, доступным в настоящее время. Для сравнения, толщина Galaxy Z Fold 6 составляет 12,1 мм, что на 2,9 мм толще, чем у устройства Honor.

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Но Samsung, похоже, полна решимости вернуть себе доминирование на этом рынке. Согласно сообщению Naver, Samsung работает над складным телефоном, толщина которого в закрытом состоянии будет всего 7 мм.

Если компании удастся это осуществить, это будет невероятно тонкий складной смартфон, который легко превзойдет Honor Magic V3 по толщине. Но это легче сказать, чем сделать. Чтобы достичь такого тонкого размера, компании придется пойти на некоторые серьезные компромиссы, например, пожертвовать поддержкой S Pen и уменьшить емкость аккумулятора.

Это не первый раз, когда появляется информация о попытке произвести тонкое складное устройство компанией Samsung. Есть также сообщения о разработке Galaxy Z Fold 6 Slim. Неясно, является ли это устройство толщиной 7 мм таким же, как эта модель, или это отдельная модель.

В сообщении говорится, что помимо физических размеров Samsung также изучает уникальные функции, которые отличали бы его складные смартфоны от традиционных телефонов. Однако конкретные подробности об этих функциях в настоящее время недоступны.