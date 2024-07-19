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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung начала переговоры с профсоюзами и надеется быстро устранить конфликт
Скоро начнётся третья неделя забастовки.

Как отмечает Reuters в утренней публикации, руководители начавшего почти две недели назад забастовку профсоюза признали, что по инициативе работодателя сегодня были начаты переговоры с участниками акции, которая была объявлена бессрочной забастовкой. Профсоюз, который инициировал забастовку, охватывает четверть всех сотрудников Samsung в Южной Корее, но пока сложно сказать, какая часть из них принимала участие в протестах на последних этапах.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Samsung выразила надежду, что конфликт удастся исчерпать в сжатые сроки, и подтвердила, что выразила готовность начать переговоры первой. Стороны встретятся сегодня для обсуждения плана дальнейших переговоров. Напомним, сотрудники Samsung требуют от компании улучшения условий оплаты труда и предоставления дополнительных оплачиваемых дней отдыха. Существующую систему премирования в компании профсоюз считает несправедливой, он добивался её изменения с января текущего года, но к середине года на фоне отсутствия прогресса решился на первую в истории компании всеобщую забастовку.

#samsung #забастовка #профсоюз samsung
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