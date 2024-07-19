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Семь лет спустя Nintendo представила собственную зарядную станцию для контроллеров Joy-Con
Зарядная станция Nintendo позволит заряжать два контроллера Joy-Con

Компания Nintendo спустя семь лет после начала продаж своей портативной игровой консоли Nintendo Switch представила зарядную станцию собственного производства для её контроллеров Joy-Con. Продажи начнутся 17 октября. Теперь любители игр смогут заряжать два Joy-Con в док-станции и ещё два на самой консоли. Новая зарядная станция также совместима с беспроводными контроллерами для приставки NES, которые могут использоваться с играми на Nintendo Switch Online.

Аксессуар под названием Joy-Con Charging Stand (Two-Way) получает питание через разъём USB-C на док-станции Switch или любой другой адаптер питания. Вертикальную опору можно снять, чтобы сделать зарядную станцию более портативной. Стоимость пока не названа, но она будет продаваться в США, Европе и Японии. В тот же день, 17 октября, состоится релиз игры Super Mario Party Jamboree.

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Аксессуар поступит в продажу спустя 2785 дней после появления на прилавках консоли Nintendo Switch и незадолго до выпуска Nintendo Switch 2. Похоже, что лучше поздно, чем никогда.

Для Nintendo Switch это может быть последний сезон новогодних продаж. 26 сентября состоится релиз очередной игры Legend of Zelda и появится соответствующий тематический вариант консоли. 7 ноября будет выпущена игра Mario & Luigi: Brothership.

#nintendo
Источник: engadget.com
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Nintendo представила зарядную док-станцию для контроллеров Joy-Con
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