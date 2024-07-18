Новый процессор AMD Ryzen 7 9700X «Zen 5» является непосредственным конкурентом для процессоров Intel Core i5-14600K и AMD Ryzen 7 7800X3D. В играх Ryzen 7 9700X показывает прирост производительности на 2% по сравнению с Ryzen 7 7800X3D с технологией 3D V-Cache. В ходе тестов AMD Tech Day, сравнение производилось между Ryzen 7 9700X и Ryzen 7 5800X3D, также с технологией 3D V-Cache. Новый процессор показывает 30% большую производительность в играх и в среднем на 12% выше, при том, что работает с номинальным TDP 65 Вт, в то время как Ryzen 7 5800X3D на 105 Вт. При этом, Ryzen 7 9700X не только потребляет меньше энергии, но и генерирует меньше тепла.

Компания AMD также указала, что Ryzen 7 9700X должен быть в среднем на 2% быстрее, чем Ryzen 7 7800X3D по сравнению с теми же тестами, которые использовались при сравнении с Ryzen 7 5800X3D. В ходе демонстрации игровой производительности выбрали несколько игр, в результате чего общие показатели могут различаться. В некоторых играх, где применяется технология 3D V-Cache, Ryzen 7 7800X3D все еще является более производительным, но в других играх Ryzen 7 9700X также проявляет высокую производительность.

Исходя из этих данных, предполагается, что AMD Ryzen 9000X3D Zen 5 с технологией 3D V-Cache, которые ожидается будут выпущены позднее в этом году, покажут еще более высокую производительность в играх. Технология 3D V-Cache обеспечивает прирост производительности около 10-15%, что позволит использовать существующий Ryzen 7 9700X для получения еще более выдающихся результатов.