Новинка от AMD кладет на лопатки конкурентов в лице Core Ultra 9 185H и Snapdragon X Elite

На данный момент процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 продемонстрировал впечатляющую производительность в Geekbench. Если результаты тестирования GPD верны, то в Cinebench 2024 он не уступает Ryzen 9 7950X. Теперь мы посмотрим, как работает флагман Strix Point в Cinebench R23. В одноядерном тесте он набрал 2010 баллов, а в многоядерном - 23 302.

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Согласно базе данных тестов, Ryzen AI 9 HX 370 находится между Ryzen 9 7945HX (1938 баллов) и Intel Core i9-13900HX (2055 баллов) по производительности в одноядерных нагрузках. Он значительно превосходит показатели процессор Core Ultra 9 185H (1813/18338) на базе кристаллов Meteor Lake и Snapdragon X Elite X1E-80-100 (1321/9927).

Точно сказать какую мощность использовал Strix Point silicon во время тестирования не представляется возможным, поскольку его TDP составляет от 15 до 54 Вт. Учитывая практически идентичную производительность двух других 55-ваттных процессоров, предположения о схожей потребляемой мощности не были бы необоснованными.

Показатель многоядерности Ryzen AI 9 HX 370 можно было бы немного улучшить, поскольку она составляет 23302 балла, что ниже, чем у 12-ядерного AMD Ryzen 9 7845HX (24595 баллов). Ситуация конечно улучшится с последующими обновлениями BIOS, как только ноутбуки Strix Point появятся на прилавках магазинов. Поскольку выход процессоров Intel Lunar Lake на рынок в ближайшее время не запланирован, а Snapdragon X Elite требуется больше времени для набора популярности, у AMD есть еще несколько недель, чтобы занять лидирующие позиции в бенчмарках.